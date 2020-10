Possibili divieti di sosta in alcune zone di Genova. Toti: "Situazione tranquilla in altre province"

Liguria - In alcune zone di Genova "non si tratterà di veri lockdown, ma di eventuali chiusure all'assembramento di alcune zone della città che si predispongono all'affollamento. Valutiamo di impedire di poter sostare in alcune piazze e strade affollate in alcuni giorni della settimana". E', secondo quanto riferisce l'Ansa, una delle misure allo studio confermata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova.

"Oggi pomeriggio vedremo le proposte del nostro comitato tecnico scientifico e di Alisa insieme al sindaco di Genova Marco Bucci - spiega -. Sarà una misura morbida per evitare che il contrasto alla pandemia uccida l'economia, vedremo di cosa ci sarà bisogno. I dati odierni ci confermano un gigantesco lavoro di tracciamento con oltre seimila tamponi e una circolazione importante del virus a Genova ma una sostanziale tranquillità nelle altre province".