Ponte Morandi, si allontana il contratto unico per demolizione e ricostruzione

Liguria - La possibilità di un contratto unico per demolizione e ricostruzione - tanto voluta dal sindaco-commissario Marco Bucci - del nuovo viadotto sul Polcevera sembra sempre meno concreta.



Il tentativo mancato - Proprio oggi Bucci ha incontrato le imprese chiamate a demolire (Fagioli, Omini, Vernazza, Ipe progetti e Ireos) e la società consortile PerGenova (Salini Impregilo, Fincantieri, Italferr), ma il suo tentativo di mediazione non pare aver avuto esito positivo. Sembra, infatti, che proprio PerGenova abbia sottolineato la variabile legata all'attività di demolizione, cosa che - ribadendo comunque l'impegno ad assumersi la piena responsabilità per la realizzazione dell'opera - non le consentirebbe di definirsi in grado di garantire le tempistiche dei demolitori (soprattutto in virtù delle necessità investigative dell'autorità giudiziaria). PerGenova, comunque, ha nuovamente ribadito il proprio impegno a ricostruire il viadotto in 12 mesi.