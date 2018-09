Ponte Morandi, mancano le certificazioni per la ricostruzione: Fincantieri non può costruire

Liguria - Fincantieri avrebbe dovuto occuparsi della ricostruzione di Ponte Morandi, mentre a Italferr - società ingegneristica appartenente al gruppo Fs - sarebbe spettato il compito di curare il progetto della struttura. Ma a quanto pare ci sono dei problemi. Stando ad alcune indiscrezioni apparse su un articolo della rivista Edilizia e Territorio del gruppo editoriale de Il Sole 24 ore, pare che le due aziende non siano in possesso delle apposite "Attestazioni Soa" per la realizzazione di opere pubbliche come "strade, ferrovie, ponti e viadotti".

In questo frangente, infatti, all'interno del tanto chiacchierato Decreto Genova sarebbe anche stato stabilito che le aziende che dovessero provvedere alla ricostruzione - nonostante alcune deroghe - sia necessario possedere determinate certificazioni legate al quadro normativo europeo, non così facilmente derogabile.