Politiche sociali, 1,8 milioni ai distretti spezzini

Liguria - Via libera della Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale, al riparto tra i Comuni capofila dei distretti sociosanitari del Fondo nazionale 2019 per le Politiche sociali pari a 11,8 milioni di euro, circa 4 milioni in più stanziati dal precedente governo rispetto al 2018. In particolare: al Comune di Genova sono destinati complessivamente 3.889.846,82 euro; ai distretti della Città metropolitana di Genova (dss Cogoleto, Busalla, Bargagli e Recco) sono destinati 1 milione e 51.535 euro; ai distretti del Tigullio e del Chiavarese 1 milione e 173.269 euro; all’imperiese (distretti Ventimigliese, Sanremese, Imperiese) sono destinati oltre 1 milione e 690mila euro; al savonese (distretti Albenganese, Finalese, Bormide, Savonese) arriveranno 2 milioni e 321.485 euro; allo spezzino (distretti Val di Vara, Spezzino e Val di Magra) è assegnato 1 milione e 689mila euro.



Queste risorse si aggiungono agli 8 milioni di euro del Fondo regionale politiche sociali, assegnati nel luglio scorso.

In coerenza con il Piano sociale nazionale, quasi 5 milioni di euro (4.940.351 euro) saranno impegnati per il rafforzamento degli interventi e dei servizi nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui 100mila euro sono destinati al potenziamento del progetto Pippi, a sostegno dei bambini e delle famiglie in situazione di vulnerabilità. Tra gli ultimi provvedimenti adottati in questa direzione, l’intesa siglata ad agosto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova per potenziare la vigilanza sulle strutture dedicate ai minori. “Tra pochi giorni ricorre il 30° anniversario della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo – ricorda la vicepresidente Viale – e l’attenzione rivolta ai minori è perfettamente coerente con le azioni che stiamo realizzando a partire dalla campagna di sensibilizzazione che è in corso in questi giorni. L’invito che rivolgo a tutti gli attori impegnati in questo settore è di partecipare all’evento in programma il 20 novembre in Sala Trasparenza per fare il punto sugli obiettivi raggiunti e sui progetti futuri”.

Tra le iniziative programmate, l’attivazione o il potenziamento degli interventi di sostegno rivolti ai bambini nei primi mille giorni di vita, al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi, alla genitorialità, azioni sostegno socioeducativo domiciliare e servizi di mediazione familiare; forme di sostegno innovative quali percorsi di gruppo, famiglie o persone di appoggio; interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi. Nelle scuole sono previsti interventi co-progettati e cogestiti con insegnanti anche con equipe multidisciplinari per studenti in condizioni di difficoltà o rischio mentre a livello territoriale saranno attivati sostegni e servizi socioeducativi.