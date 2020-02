Politica in lutto per la morte di Franco Bernardini

Liguria - Ha suscitato profondo cordoglio la morte del presidente di Coop Liguria Franco Bernardini, 72 anni. Ai messaggi di vicinanza alla famiglia si aggiungono anche quelli del Movimento cinque stelle regionale e del Psi.

“Viene a mancare una personalità di rilievo del mondo Ligure - si legge nella nota del gruppo consiliare del M5s, che ha dedicato tutta la sua vita a promuovere il lavoro di cooperativa, le produzioni di qualità, le irripetibili caratteristiche delle produzioni liguri. Ci stringiamo, assieme ai suoi cari, nel ricordo di un grande Ligure che lascia un'impronta indelebile in tutti noi. Sempre vivo rimarrà il suo lavoro, il suo impegno e gli insegnamenti di una vita improntata all'amore per la nostra terra”.

“Ricordiamo “Franco” per la sua grande umanità, per il suo impegno nel mondo della cooperazione di cui era continuatore di quei valori solidali fondanti del movimento parte integrante della cultura e dell’identità socialista. Presidente di Coop Liguria, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’economia Ligure. Franco – dichiara Maurizio Viaggi Presidente del Psi Ligure - ci mancherà ma i suoi insegnamenti resteranno patrimonio di tutti”.