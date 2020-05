Plasma autoimmune, identificati in Liguria i donatori ex pazienti Covid

Liguria - La prima unità di plasma autoimmune è arrivato in Liguria. Lo manda la Toscana come gesto di solidarietà, sarà somministrato ad un paziente di Imperia. Ma il sistema sanitario regionale si prepara a produrre il proprio. La dottoressa Vanessa Agostini, direttrice dell'unità operativa Medicina trasfusionale del Policlinico San Martino di Genova, spiega i contorni del Protocollo Tsunami. "Abbiamo identificato i donatori, che sono stati pazienti, per donare questo plasma convalescente che contiene anticorpi che possono contrastare il virus - spiega -. E' già stato utilizzato nelle emergenza SARS e MERS e dopo i dati preliminari usciti da Pavia, incoraggianti, è nato uno studio nazionale. Fino ad ora abbiamo recepito il protocollo che passerà al vaglio del comitato etico la prossima settimana".

E ancora. "Abbiamo stilato l'elenco dei cittadini che si sono offerti di diventare donatori di questo plasma e che ringraziamo. Da questa settimana li chiameremo per valutare se hanno i criteri di idoneità per la donazione. Sono state concesse deroghe dal centro nazionale sangue, quindi vanno valutati bene. Faremo un pre triage telefonico, gli idonei saranno poi convocati per essere sottoposti ad ulteriori esami, anche sierologici, per garantire maggiore sicurezza al prodotto".