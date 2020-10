Pioggia sulla costa alla mattina, migliora nel pomeriggio

Liguria - Nelle prime ore possibili rovesci o isolati temporali sullo Spezzino, specie in mare aperto, in esaurimento nel corso della mattinata; schiarite dal pomeriggio. Altrove nuvolosità irregolare con addensamenti anche compatti al mattino sui versanti padani e zone interne; nubi in diradamento dalle ore centrali con passaggio a cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Umidità su valori medi. Venti in prevalenza settentrionali, moderati o localmente forti al mattino, con tendenza a disporsi da Ovest/Sud-Ovest a Ponente nel pomeriggio. Mare molto mosso al mattino a Levante, in calo a mosso dal pomeriggio; mosso o localmente molto mosso al mattino sul Centro-Ponente in calo fino a poco mosso in serata.



(fonte Arpal)