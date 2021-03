Piano vaccinale, tutti i dettagli. E la Liguria resta gialla

Liguria - “Anche per la prossima settimana la Liguria resterà, per quanto abbiamo esaminato dai nostri dati, in zona gialla ad esclusione del'estremo Ponente”. Lo ha affermato il presidente Giovanni Toti nel corso del consueto aggiornamento serale sulla situazione del Covid 19 nella nostra regione. “La situazione ligure – ha proseguito - è al di sotto della soglia di preoccupazione che si sta invece determinando in altre parti d'Italia, e al di sotto della soglia di occupazione per quanto riguarda gli ospedali. Siamo ancora in una fase tutto sommato piuttosto favorevole”.



Nel corso della conferenza stampa Toti ha illustrato anche i dettagli del piano vaccinale che sarà definito a partire da lunedì e che è così suddiviso:

Persone ultravulnerabili (indipendentemente dall'età)

vaccino Pfizer/Moderna

prenotazioni da marzo

prenotazioni presso medico di medicina generale che segnalerà all'Asl i propri assistiti

somministrazione presso Asl e ospedali (al domicilio se non deambulanti)



Persone vulnerabili tra i 18 e i 65 anni

vaccino Astrazeneca

prenotazione da marzo

prenotazione presso medico di medicina generale

somministrazione presso medico di medicina generale nel proprio studio/ambulatorio distrettuale, farmacia, locali Asl o altri enti



Persone vulnerabili con più di 65 anni

vaccino Pfizer/Moderna

prenotazione da fine maggio/giugno

prenotazione presso medico di medicina generale

somministrazione presso Asl/Ospedali (al domicilio se non deambulanti)



Persone tra i 70 e i 79 anni

vaccino Pfizer/Moderna

prenotazione da fine maggio/giugno

prenotazione presso portale web dedicato, Cup (800 938818), Mmg, Farmacie

somministrazione presso Asl, ospedali (al domicilio per non deambulanti)



Personale scuola, polizia locale, uffici giudiziari, protezione civile, categorie prioritarie tra i 18 e i 65anni

vaccino Astrazeneca

prenotazione dal 9 marzo

prenotazione presso medico di medicina generale ed elenchi a disposizione delle Asl

somministrazione presso medico di medicina generale e ambulatori dedicati Asl



Carabinieri, forze armate, polizia di Stato, polizia penitenziaria tra i 18 e i 65 anni

vaccino astrazeneca

prenotazione non necessaria

somministrazione presso corpo di appartenenza, sanità penitenziaria, Asl



Università (personale docente e non docente) tra i 18 e i 65 anni

vaccino Astrazeneca

prenotazione non necessaria (elenchi a disposizione dell'Università di Genova)

somministrazione presso medicina del lavoro, igiene universitaria dell'ospedale San Martino, personale scienze infermieristiche.