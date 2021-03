Personale scolastico, finalmente parte la campagna vaccinale: prenotazioni da oggi

Liguria - Tutto il personale docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado, delle scuole statali, paritarie e della formazione professionale, residente in Liguria e iscritto all’anagrafe sanitaria della Liguria da martedì 9 marzo, alle 14 può chiamare il proprio medico di medicina generale per prenotare la vaccinazione che sarà somministrata dal medico di famiglia nelle sedi vaccinali messe a disposizione dalle Asl (vedi immagine allegata). Il personale docente non residente in Liguria e comunque non iscritto all’anagrafe sanitaria della Liguria verrà contattato direttamente dall'Asl. L’Ufficio Scolastico Regionale, le scuole paritarie e gli enti della formazione professionale forniranno infatti gli elenchi di questi soggetti a Regione Liguria.