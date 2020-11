Pcb entro fine anno la comunicazione ad Arpal

Liguria - I detentori di apparecchiature con Pcb (Policlorobifenili) hanno ancora due mesi di tempo per inviare la comunicazione ad Arpal. Scade infatti il 31 dicembro 2020 il termine per la comunicazione - sempre obbligatoria entro 10 giorni da variazione del numero di apparecchi e/o della quantità di Pcb detenuto - che i detentori di apparecchiature di volume maggiore ai 5 dm3 e concentrazione di Pcb compreso tra i 50 e 500 ppm sono tenuti a presentare alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (art. 3 D.Lgs. 209/99), cioè ad Arpal.

"Si ricorda - spiega Arpal . che i detentori sono tenuti a comunicare con cadenza biennale, o in qualunque momento (al più tardi entro 10 giorni) in caso di variazione del numero di apparecchi e/o della quantità di Pcb detenuto".



Le comunicazioni devono essere inviate a:



ARPAL – Direzione Scientifica



Catasto Rifiuti c/o UO PCA



arpal@pec.arpal.liguria.it