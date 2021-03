Passaporto sanitario, intanto la Sardegna sperimenta

Liguria - La Regione Sardegna, zona bianca d'Italia, sperimenterà l’utilizzo di una sorta di passaporto sanitario, per regolare e cercare di mantenere il suo territorio il più possibile libero dal virus. Tutte le persone che sbarcheranno sull’isola, provenienti da tutti i porti, dovranno essere munite di certificato di vaccinazione o in alternativa sottoporsi al tampone o a un test antigienico rapido nelle postazioni in allestimento negli scali marittimi e negli aeroporti. E' un test che servirà soprattutto per gestire in sicurezza la prossima stagione turistica, per recuperare il terreno perso in questi mesi di pandemia, cercando di evitare i ben noti focolai intorno alla settimana di Ferragosto 2020. Si tratta del primo caso in tutta Europa, sorta di progetto-pilota, che se sarà efficace, potrebbe trovare traduzioni anche in altre regioni turistiche, non ultima la Liguria.



Qualcuno provò a buttare sul tavolo questa stessa idea alcuni mesi fa ma i più attenti ricorderanno che fu bloccata dal governo Conte, perchè reputata incostituzionale. Il funzionamento apparentemente sembra piuttosto semplice: chi si presenterà infatti con il certificato di vaccinazione avrà il via libera, purché sia in grado di dimostrare di aver fatto due tamponi entro le 48 ore precedenti la partenza; oppure il tampone molecolare entro 48 ore dall’arrivo o il test rapido per chi non ha il certificato di vaccinazione, con l’obbligo di comunicare l’esito alle autorità sanitarie, o quarantena per 10 giorni indicando il domicilio.