Otto anfore romane e un albero di maestra nella vasca degli squali dell'Acquario di Genova

Liguria - Il passato si immerge all'Acquario di Genova e più precisamente nella vasca degli squali. I visitatori da oggi possono infatti ammirare i resti dell'albero di maestra di una nave del II secolo d.C. e una selezione di otto anfore, che costituisce un campionario significativo delle merci che raggiungevano il Porto Antico di Genova tra il III secolo a.C. e il I secolo d.C. I reperti sono stati scoperti durante gli scavi per la realizzazione del padiglione cetacei del 2013.



"Noi siamo il primo acquario in Europa, forse i primi al mondo - ha detto il presidente Beppe Costa all'Ansa - a mettere in una vasca reperti archeologici. Questa è grande innovazione e frutto di una stretta collaborazione stretta con la Soprintendenza. La vasca diventa un viaggio nella nostra storia". "In vasca abbiamo messo reperti che raccontano il momento di maggiore vitalità del porto di Genova - ha spiegato Simon Luca Trigona, responsabile del servizio di Archeologia subacquea della Soprintendenza - che è quello dell'età tardo repubblicana".