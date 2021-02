Oss e concorso, preselezione per le altre Asl: 5.896 candidati ammessi per 274 posti

Liguria - Si svolgerà giovedì 25 febbraio la preselezione del concorso unificato regionale per 274 posti da Operatore sociosanitario da assegnare a tutte le aziende ed enti del SSR, ad eccezione di Asl 5 che svolgerà una selezione autonoma per la quale sono attualmente aperte le iscrizioni.



Sono 5.896 i candidati ammessi. La prova sarà organizzata in due tornate, una di mattina e una di pomeriggio e si svolgerà a Genova. Le sedi che ospiteranno la prova sono due: il Centro congressi del Porto Antico e l’RDS Stadium Fiumara.



La convocazione dei candidati è pubblicata sul sito istituzionale di Alisa e di tutte Asl della Liguria, nella sezione concorsi (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 344 del 20.11.2019), come previsto dal bando.