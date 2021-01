Orientamenti senior supera 250mila presenze

Liguria - Tre giornate intense che gli studenti liguri hanno vissuto con grande partecipazione. Orientamenti Senior, l’ultima tappa del progetto promosso dall’Assessorato alla Formazione e all’Istruzione di Regione Liguria, con il coordinamento di Aliseo e la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Camera di Commercio, Città Metropolitana, Comune di Genova e Porto Antico di Genova, ha riscontrato dal 26 al 28 gennaio ben 70.935 presenze. Un dato che, sommato al Salone di novembre e alle giornate “junior” di dicembre, raggiunge il totale di 252.653 presenze attraverso la piattaforma saloneorientamenti.it e I canali digital realizzati per questa speciale edizione.

In particolare, i webinar dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno registrato 35.822 registrazioni. Sono stati 35.113, invece, coloro che hanno seguito le attività di OM Senior attraverso piattaforma, sito e dirette social con ben 263 stand a disposizione per scoprire ogni opportunità legata a Università e Istituti Tecnici Superiori. Un volume importante di interazioni che ha generato 60.630 visualizzazioni di pagine e ambienti sulla piattaforma. In totale sono state 735.760 le persone raggiunte attraverso i social.



“Il bilancio è davvero positivo e non era scontato in un momento così delicato”, sottolinea l’Assessore Regionale alla Formazione e Istruzione, Ilaria Cavo.“Voglio ringraziare l’Università di Genova e la Direzione scolastica regionale, tutto il team del progetto Orientamenti e, soprattutto, studenti, genitori e docenti. Tantissimi ragazzi hanno potuto ottenere informazioni, incuriosirsi, trovare sollecitazioni. Orientamenti ha saputo “cambiare” e proporre un ricco palinsesto di eventi digitali. Non ci siamo fermati e abbiamo potuto così essere ancora più vicini ai ragazzi per aiutarli a costruire un pezzo del loro futuro. Abbiamo dato loro molti contenuti per poter fare le proprie scelte in modo consapevole. Orientamenti si conferma un progetto tra i più importanti a livello nazionale. Un percorso completo che accompagna i giovani a scelte consapevoli, stimolandone la curiosità e la conoscenza, grazie alla collaborazione di tutti i nostri partner e alla partecipazione di importanti testimonial del mondo del lavoro e della società”.

Il tema del 25° Salone Orientamenti era “Saper cambiare”. E lo stesso progetto lo ha saputo fare. Dopo le giornate di Orientamenti Summer con eventi in presenza nel luglio 2020, è nata la piattaforma saloneorientamenti.it con una proposta variegata e targettizzata che ha permesso a studenti e genitori di entrare in contatto con docenti, tutor, aziende e conoscere ogni possibile proposta formativa.

Il dato complessivo è confortante: 252.653 presenze complessive con ben 79.714 partecipanti a webinar. La nuova piattaforma ha totalizzato 875.271 visualizzazioni e le attività sui social hanno raggiunto 2.235.040 contatti.