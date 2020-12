Orientamenti junior, il calendario degli eventi

Liguria - La prima settimana di Orientamenti Junior ha avuto una massiccia adesione nella provincia della Spezia con 2.702 partecipanti sulla piattaforma saloneorientamenti.it, di cui 1.300 iscritti agli webinar proposti. Un dato notevole se si considera che in totale sono 3.500 gli studenti delle seconde e terze medie spezzine.



Il testimone passa ora a Genova e alla sua provincia. Da Mercoledì 9 “Orientamenti Junior” proporrà sulla piattaforma webinar e incontri che si protrarranno nelle giornate del 10, 11 e 14 dicembre. A seguire, dal 15 al 17 dicembre, si presenteranno gli Istituti di Savona e Imperia.



Anche a Genova il programma prevede numerosi webinar di presentazione dei percorsi superiori liceali, tecnici, professionali a cura dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria. Appuntamento speciale nella serata di venerdì 11 (ore 20,30) con l’evento social “I Bruciabaracche e il mestiere di essere genitori”.



Orientamenti Junior ha potuto contare sull’adesione delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale di Genova, Imperia, La Spezia e Savona per una azione di orientamento rivolta in particolare a tutti gli studenti degli ultimi due anni degli Istituti Comprensivi della Liguria. Ben 110 gli istituti superiori in vetrina che stanno incontrando “a distanza” i futuri studenti. Un “open day” che durerà 3 settimane che per la prima volta mette in rete tutte le scuole liguri.



Anche a Genova si potranno incontrare i docenti da mercoledì 9 dicembre (si parte alle ore 9.00) per capire l’indirizzo migliore, seguire le proprie attitudini e confrontare in tempo reale i percorsi delle diverse scuole con il materiale che resterà a disposizione sulla piattaforma anche una volta terminato il Salone. Orientamenti è riuscito così a realizzare un nuovo fronte per facilitare la scelta degli studenti. E particolare attenzione è stata dedicata anche ai Genitori. Nelle giornate del 15, 16 e 17 dicembre, il team di #progettiamocilfuturo organizzerà per loro alcuni webinar di orientamento alla scelta. Si tratta di 8 incontri dedicati con il supporto di psicologi e sociologi dell’educazione. Le iscrizioni per i genitori sono aperte all’indirizzo www.progettiamocilfuturo.it/famiglie.



ELENCO WEBINAR “ORIENTAMENTI JUNIOR 2020” PER GENOVA SU SALONEORIENTAMENTI.IT



09/12/2020 09:00 E.F.P. Consorzio Liguria Formazione (CLF)

09/12/2020 09:00 I.I.S.S. Rosselli

09/12/2020 09:00 I.P.S.I.S. Gaslini / Meucci

09/12/2020 09:00 Omnicomprensivo Primo Levi

09/12/2020 09:00 E.F.P. Fondazione CIF Formazione

09/12/2020 10:00 Istituto Santa Maria ad Nives (scuola paritaria)

09/12/2020 10:00 I.P.S.I.A. Odero

09/12/2020 10:00 Liceo Lanfranconi

09/12/2020 10:00 Liceo Fermi

09/12/2020 11:00 E.F.P. Scuola e Sicurezza in Edilizia Genova (ESSEG) - Lavoro Sicurezza e formazione

09/12/2020 11:00 I.P.S.S.A. Bergese

09/12/2020 11:00 I.I.S.S. Einaudi / Casaregis / Galilei

09/12/2020 11:00 Liceo Gobetti

09/12/2020 12:00 Istituto Calasanzio (scuola paritaria)

09/12/2020 12:00 I.I.S.S. Gastaldi / Abba

09/12/2020 12:00 Liceo Mazzini

9/12/2020 16:00 E.F.P. Consorzio Liguria Formazione (CLF)

9/12/2020 16:00 I.I.S.S. Rosselli

9/12/2020 16:00 Istituto Santa Maria ad Nives (scuola paritaria)

9/12/2020 16:00 I.P.S.I.S. Gaslini / Meucci

9/12/2020 16:00 Omnicomprensivo Primo Levi

9/12/2020 17:00 E.F.P. Fondazione CIF Formazione

9/12/2020 17:00 I.P.S.I.A. Odero

9/12/2020 17:00 Liceo Lanfranconi

9/12/2020 17:00 Liceo Fermi

9/12/2020 18:00 E.F.P. Scuola e Sicurezza in Edilizia Genova (ESSEG) - Lavoro Sicurezza e formaz

9/12/2020 18:00 I.P.S.S.A. Bergese

9/12/2020 18:00 I.I.S.S. Einaudi / Casaregis / Galilei

9/12/2020 18:00 Liceo Gobetti

9/12/2020 19:00 Istituto Calasanzio (scuola paritaria)

9/12/2020 19:00 I.I.S.S. Gastaldi / Abba

9/12/2020 19:00 Liceo Mazzini



10/12/2020 09:00 E.F.P. AS.FO.R. Associazione Formazione Ravasco

10/12/2020 09:00 Istituto Duchessa di Galliera (Fondazione F.U.L.G.I.S.) (scuola paritaria)

10/12/2020 10:00 E.F.P. ECIPA Genova

10/12/2020 10:00 Liceo Convitto Colombo

10/12/2020 11:00 I.I.S.S. Vittorio Emanuele II / J. Ruffini

10/12/2020 11:00 Istituto Vittorino / Bernini (scuola paritaria)

10/12/2020 11:00 Liceo Da Vinci

10/12/2020 12:00 I.T.T.L. Nautico San Giorgio

10/12/2020 12:00 Liceo Cassini

10/12/2020 12:00 Liceo Deledda (Fondazione F.U.L.G.I.S.) (scuola paritaria)

10/12/2020 16:00 E.F.P. AS.FO.R. Associazione Formazione Ravasco

10/12/2020 16:00 Liceo Colombo

10/12/2020 17:00 E.F.P. ECIPA Genova

10/12/2020 17:00 Liceo Convitto Colombo

10/12/2020 18:00 I.I.S.S. Vittorio Emanuele II / J. Ruffini

10/12/2020 18:00 Istituto Vittorino / Bernini (scuola paritaria)

10/12/2020 18:00 Liceo Da Vinci

10/12/2020 19:00 I.T.T.L. Nautico San Giorgio

10/12/2020 19:00 Liceo Cassini



11/12/2020 09:00 E.F.P. C.I.O.F.S. F.P. Liguria

11/12/2020 09:00 E.F.P. Iscot Liguria

11/12/2020 09:00 I.I.S.S. Montale / Nuovo I.P.C.

11/12/2020 09:00 Istituto Maria Ausiliatrice (scuola paritaria)

11/12/2020 09:00 Liceo King

11/12/2020 10:00 I.I.S.S. Firpo / Buonarroti

11/12/2020 10:00 Istituto Santa Maria Immacolata (scuola paritaria)

11/12/2020 10:00 Liceo Klee / Barabino

11/12/2020 11:00 E.F.P.Fassicomo

11/12/2020 11:00 I.I.S.S. Majorana / Giorgi

11/12/2020 11:00 E.F.P. CNOS FAP Liguria Toscana

11/12/2020 11:00 Liceo Pertini

11/12/2020 12:00 E.F.P. IS.FOR.COOP. Agenzia di Formazione

11/12/2020 12:00 I.I.S.S. Marsano

11/12/2020 12:00 Istituto Emiliani (scuola paritaria)

11/12/2020 12:00 Liceo D'Oria

11/12/2020 16:00 E.F.P. C.I.O.F.S. F.P. Liguria

11/12/2020 16:00 E.F.P. Iscot Liguria

11/12/2020 16:00 I.I.S.S. Montale / Nuovo I.P.C.

11/12/2020 16:00 Istituto Maria Ausiliatrice (scuola paritaria)

11/12/2020 16:00 Liceo King

11/12/2020 17:00 E.F.P. CNOS FAP Liguria Toscana

11/12/2020 17:00 I.I.S.S. Firpo / Buonarroti

11/12/2020 17:00 Istituto Santa Maria Immacolata (scuola paritaria)

11/12/2020 17:00 Liceo Klee / Barabino

11/12/2020 18:00 E.F.P. Fassicomo

11/12/2020 18:00 I.I.S.S. Majorana / Giorgi

11/12/2020 18:00 Liceo Pertini

11/12/2020 19:00 E.F.P. IS.FOR.COOP. Agenzia di Formazione

11/12/2020 19:00 I.I.S.S. Marsano

11/12/2020 19:00 Liceo D'Oria



14/12/2020 09:00 E.F.P. Accademia del Turismo S.C.R.L. (ex Scuola Alberghiera Città di Lavagna -

14/12/2020 09:00 I.I.S.S. Da Vigo / Da Recco

14/12/2020 09:00 Istituto Gianelli Campus SRL (scuola paritaria)

14/12/2020 10:00 E.F.P. Forma

14/12/2020 10:00 I.I.S.S. Liceti

14/12/2020 10:00 Liceo Luzzati

14/12/2020 11:00 E.F.P. Villaggio del Ragazzo

14/12/2020 11:00 I.I.S.S. Natta / Deambrosis

14/12/2020 12:00 I.I.S.S. Caboto

14/12/2020 12:00 I.T.S. In Memoria dei Morti per la Patria

14/12/2020 16:00 I.I.S.S. Da Vigo / Da Recco

14/12/2020 17:00 E.F.P. Forma

14/12/2020 17:00 I.I.S.S. Liceti

14/12/2020 17:00 Istituto Gianelli Campus SRL (scuola paritaria)

14/12/2020 18:00 E.F.P. Villaggio del Ragazzo

14/12/2020 18:00 I.I.S.S. Natta / Deambrosis

14/12/2020 18:00 Liceo Luzzati

14/12/2020 19:00 I.I.S.S. Caboto

14/12/2020 19:00 I.T.S. In Memoria dei Morti per la Patria