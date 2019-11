Orientamenti 2019, la Liguria dei ragazzi s'incontra

Liguria - Si apre martedì prossimo la 24° edizione del Salone Orientamenti, appuntamento dedicato agli studenti (dalla primaria alla secondaria di secondo grado), docenti e famiglie. Il cuore del più grande “villaggio dell’orientamento” d’Italia sarà al Porto Antico di Genova, dal 12 al 14 novembre. Ma il programma, ancora più ricco e interessante, prevede eventi anche a Palazzo Ducale (con le professioni della cultura) e al Palazzo della Borsa (con il Career Day che anticipa l’apertura già a lunedì 11) oltre a Palazzo San Giorgio, Acquario e Museo della Navigazione (con le professioni del mare). Il salone, organizzato da Regione Liguria e dal comitato promotore composto da Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Università degli Studi di Genova, Ufficio Scolastico Regionale e Camera di Commercio in strettissima collaborazione con il MIUR ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è la tappa più importante di un percorso che si è esteso nel tempo e nello spazio.



“Orientamenti è diventato il Salone guida a livello italiano dell’orientamento dei giovani – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Ogni anno sono sempre più numerose le aziende, gli enti di formazione e le scuole che decidono di essere presenti. Quest’anno i partecipanti saranno ancora più numerosi e noi non possiamo che invitare tutti i giovani a visitare il Salone al Porto Antico, perché sarà una bella occasione per parlare con i capitani coraggiosi, con motivatori, con chi ha trovato una propria strada e che può essere da esempio. Naturalmente in Liguria molte sono le opportunità che verranno offerte nell’ambito del turismo e della blue economy che sono gli asset fondamentali della nostra regione. Quello che è certo è che da Orientamenti potranno uscire con un’offerta di lavoro in tasca, o comunque un’opportunità, grazie anche alle Accademie del mare realizzate di comune accordo con le grandi compagnie di crociera e agli esponenti delle aziende presenti. Un bel momento di speranza dunque per i nostri giovani che potranno guardare con più fiducia al loro futuro”.



Di cosa si parlerà. Il “Saper fare” sarà il tema centrale. L’ultimo rapporto Excelsior Unioncamere – ANPAL evidenzia che il 78% degli assunti tra il 2019 e il 2023 saranno nelle professioni tecniche e che oggi esiste un divario tra domanda e offerta di lavoro del 26,3% di media nazionale, del 22,4% in Liguria. Un divario che sta aumentando: su 100 posti di lavoro ben 37 non sono coperti. In Liguria, questo divario nelle professioni tecniche è del 41%. “Questi dati sul divario tra domanda e offerta di lavoro, in termine tecnico “mismatch”, sono quelli che più hanno rafforzato la scelta di dedicare il salone al “Saper fare” – spiega Ilaria Cavo, assessore alla formazione e istruzione di Regione Liguria - puntando in questa edizione a precise aree tematiche ovvero blue e green economy, industria turistica e culturale, big data e intelligenza artificiale. Il messaggio che deve arrivare ai giovani, nel rispetto delle loro attitudini, è di questa forte esigenza di professioni tecniche e specialistiche che arriva dalle imprese”. “Le Camere di Commercio segnalano da tempo il problema del divario fra le professioni richieste dalle imprese e quelle offerte dal mercato - ha detto il direttore generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia - Quest’anno crediamo di aver fatto un passo avanti per ridurre questo divario preparando una nuova versione della storica indagine nazionale ‘Excelsior’ di Unioncamere e ANPAL, che abbiamo chiamato “Dopodomani”, cucita addosso alla realtà ligure. Insieme a Regione, Università e Ufficio Scolastico Regionale abbiamo sviluppato il tema della blue economy, in cui la Liguria è la prima regione italiana, e di Impresa 4.0, concentrandoci sulle nuove professioni del digitale. I risultati li presenteremo mercoledì 13 novembre a Palazzo San Giorgio e saranno interessanti”. “Il lavoro è sempre uno dei principali obiettivi di ogni attività amministrativa – ha aggiunto l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti - La maggior corrispondenza possibile tra offerta formativa e necessità di profili professionali delle aziende è elemento fondamentale. Conoscere queste dinamiche e successivamente tentare di allinearle il più possibile è la mission di ‘Dopodomani’, il progetto con il quale mapperemo periodicamente le esigenze del mercato della nostra Liguria come offerta e domanda di competenze”.



Dedicato a Leonardo. Il testimonial ideale del Salone del “saper fare” non può che essere Leonardo da Vinci, sintesi perfetta di scienza e tecnica, ingegno, creatività e manualità, artigianato e arte. Le Bussole (studenti in alternanza scuola lavoro che guideranno gli ospiti al Salone) indosseranno le magliette con l’uomo vitruviano e l’effige di Leonardo. All’ingresso del Foyer Grecale, ai Magazzini del Cotone, i visitatori potranno scoprire grazie a “La Macchina di Leonardo” i disegni sul volo di Leonardo Da Vinci che hanno ispirato le sue invenzioni: un’attrazione legata all’uomo simbolo del Saper Fare di cui si celebrano i 500 anni dalla morte.