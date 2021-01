Oltre 47mila dosi nei frigoriferi liguri, più di 26mila quelle somministrate

Liguria - Alle ore 16.00 di oggi, mercoledì 13 gennaio, sono 47.120 le dosi di vaccino anti Covid-19 consegnate dalla struttura nazionale alla Liguria (per questa prima tranche se ne attendono poco più di 60mila). Di queste, ne sono state somministrate 26.321, il 56 per cento. Un numero a cui contribuiscono le 2.981 somministrazioni odierne, 324 delle quali in Asl5. Ricordiamo che questa prima fase riguarda una 'popolazione target' composta da personale sanitario, ospiti delle Rsa e realtà a stretto contatto con i positivi (pubbliche assistenze, Croce rossa ecc.)