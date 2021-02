Oltre 36mila liguri a prova di Covid-19

Liguria - Ad oggi è stato somministrato il 72 per cento delle 114.790 dosi di vaccino recapitate dalla struttura centrale nazionale alla Liguria. Lo riferisci il bollettino odierno della Regione. Poco più di 2mila le dosi iniettate oggi, di cui 492 in Asl 5. Nella nostra regione (dato di 24 ore fa) sono 36.448 i soggetti che hanno ricevuto prima dose e richiamo, raggiungendo così la protezione dal Covid-19; di questi, 3.996 sono in Asl5. Si tratta, com'è noto, della arcinota 'popolazione target' della prima fase vaccinale: personale medico sanitario, ospiti e personale delle Rsa e in generale tutte quelle realtà e figure a stretto contatto con il rischio contagio.