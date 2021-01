Oggi la decisione sulla zona gialla, i numeri della Liguria al vaglio dell'Iss

Liguria - Mentre un dossier dell'intelligence ridisegnerebbe drammaticamente al rialzo l'andamento pandemico degli ultimi due mesi con la quota dei nuovi positivi giornalieri che sarebbe in realtà il 40-50 per cento in più di quelli rilevati, le Regioni attendono di conoscere le loro colorazioni che saranno valide per le prossime due settimane. Toti spera che la Liguria sia derubricata in 'area gialla': “La nostra capacità di monitoraggio e accertamento diagnostico è ottima e abbiamo indicatori al di sopra della soglia – ha spiegato Filippo Ansaldi, sub commissario e responsabile prevenzione di Alisa – La trasmissione del virus è in lieve diminuzione, con un Rt intorno a 0,87, riferito a dieci giorni fa. La pressione sulle terapie intensive delle strutture ospedaliere è attestata intorno al 30%, e intorno al 35% per le medie intensità, dopo il picco autunnale i nuovi casi appaiono stabili. Nelle ultime due settimane si è registrata una diminuzione dell’incidenza. E sulla base di tutto questo, avendo un rischio basso, dovremmo entrare in zona gialla”.



La decisione dovrebbe arrivare in giornata, per essere poi valida dalla settimana prossima. Nel frattempo non si ferma la campagna vaccinale anche nella nostra regione: "Cominceremo a vaccinare gli ultra 80enni, oltre a quelli che sono nelle RSA - ha detto Toti - dalla metà del mese di febbraio, forse anche qualche giorno prima. Il tutto condizionato all’arrivo dei vaccini per i quali esiste un problema di approvvigionamento”.