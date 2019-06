Nessun aumento dal 1° luglio per le autostrade liguri

Liguria - "Apprendiamo con soddisfazione dalla società Autostrade per l'Italia che, come da nostra richiesta, non scatteranno dal 1° luglio gli aumenti tariffari previsti sulla rete autostradale ligure e resteranno in vigore tutte le agevolazioni attuali. Un segnale importante di attenzione al territorio in un momento delicato, in cui inizia la costruzione del nuovo ponte e la stagione estiva entra nel vivo". Lo dichiarano in una nota il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, dove oggi è in corso la demolizione del pilone orientale.