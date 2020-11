Moneglia, scatta la chiusura delle gallerie

Liguria - Da questo lunedì la strada delle gallerie per Moneglia verrà chiusa dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e dalle ore 21.20 alle ore 5.20 del mattino successivo: il tutto durerà fino a venerdì 18 dicembre per interventi di sostituzione dell’impianto di illuminazione.



“Le gallerie non saranno pertanto percorribili nel periodo indicato fino al termine dei lavori, incluso il fine settimana”, spiega il Comune di Sestri Levante in una nota. Intanto ATP informa che a causa chiusura per lavori delle gallerie tra Riva Trigoso e Moneglia da lunedì 23 novembre e sino al termine degli stessi andrà in vigore un nuovo orario provvisorio consultabile sul sito atpesercizio.it



(foto: repertorio)