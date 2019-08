Mattarella a Genova a un anno dal crollo del Morandi. Toti: "Stiamo scrivendo una storia nuova"

Liguria - Domani, mercoledì 14 agosto, per l'anniversario del crollo del Ponte Morandi Regione Liguria sarà presente alla cerimonia di commemorazione a cui parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



"Ci stringiamo ancora alle famiglie delle vittime nel ricordo dei loro cari - ha detto il presidente Toti - il pensiero va, in primo luogo, ai nomi e ai volti di chi ha pagato un prezzo troppo alto in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente. È compito e dovere delle istituzioni custodire e promuovere la memoria di fatti così tragici, anche per costruire le condizioni perché non si ripetano. E in quest'anno di duro lavoro per garantire i servizi essenziali, dalla sicurezza al diritto alla casa, dai trasporti al diritto allo studio, Genova e la Liguria hanno cominciato a scrivere una storia nuova, a guardare al futuro con speranza e ottimismo: un messaggio di tenacia e orgoglio che questa città e questa regione hanno mandato all'intero Paese".



Alle 11.36 anche il personale di Regione Liguria, insieme a tutta la città di Genova, osserverà un minuto di silenzio, mentre il sito internet, la pagina Facebook e il profilo Twitter ufficiali dell'ente saranno listati a lutto per tutta la giornata.