Massaggio tradizionale, riflessologia o tecniche manuali avanzate? I corsi di Scuola ArteCorpo attivi in Liguria

Liguria - Oggi la figura del massaggiatore riceve sempre più una maggior considerazione, nell’ottica di poter raggiungere, senza ricorrere alla medicina tradizionale, un buon equilibrio psico-fisico e infondere benessere in modo naturale.

Per conoscere un po’ di più questo mondo facciamo la conoscenza di Scuola di Massaggio ArteCorpo – attiva a Genova, Alessandria, Savona e Recco - nelle persone di Ivan Miliotti e Pietro Basevi – istruttori e formatori della World Massage Federation nonché co-fondatori della scuola – e di Ilaria Cesana e Raffaele Urbano – fisioterapisti specializzati in terapie manuali e riabilitazione neurologica.



Facciamo le presentazioni. Chi siete e di cosa si occupa l'associazione ArteCorpo?

ArteCorpo nasce dall’idea di un gruppo di professionisti sanitari, di operatori del massaggio e di esperti in diverse discipline olistiche allo scopo di favorire la divulgazione e la diffusione delle conoscenze grazie all’organizzazione di incontri, corsi, dimostrazioni e seminari.

Nasciamo come un vero e proprio progetto culturale che nel tempo è divenuto un centro accreditato di formazione al massaggio e alle terapie manuali, anche grazie alla collaborazione di professionisti di livello nazionale e internazionale. Proponiamo corsi di ingresso per chi è principiante nella disciplina del massaggio, così come percorsi di specializzazione per figure già esperte e professionisti.



Non solo corsi di massaggio, ma anche yoga, arti marziali e rieducazione posturale. La vostra offerta è molto variegata, attiverete nuovi corsi nei prossimi mesi?

L’associazione culturale da cui si è sviluppata la scuola di massaggio nacque con lo scopo di diffondere e divulgare tecniche e pratiche tradizionali per il benessere e l’equilibrio psico-corporeo delle persone, dando ai nostri soci spazi e occasioni di crescita, di conoscenza e di coltivazione della bellezza.

E’ un fatto che la vita urbana sappia essere anche stressante e spersonalizzante ed ecco che lo yoga, il tai chi e le altre discipline tradizionali possono essere oasi di pace, di ricreazione e di ricerca personale in un vivere altrimenti sempre troppo frenetico.”

Circa i nuovi corsi, ArteCorpo è sempre un laboratorio in ebollizione, con progetti in cantiere che talora tagliano il nastro e vengono presentati al pubblico. Per l’anno prossimo ad esempio contiamo di avviare il corso di massaggio cranio-sacrale e il primo livello del corso di shiatsu e massaggio tradizionale giapponese.



Quali sono, in assoluto, i corsi più gettonati?

Senz’altro il corso annuale di Massaggio Tradizionale, che fornisce le basi del massaggio fisiologico secondo la tradizione occidentale e che consente agli allievi di acquisire le fondamenta della disciplina secondo le tecniche del massaggio connettivale, muscolare e linfodrenante; poi certamente i corsi di Massaggio Olistico-Bioenergetico e di Riflessologia Plantare che, più brevi, consentono di avvicinarsi al massaggio anche a coloro che apprezzano maggiormente l’approccio psico-somatico e sensoriale. Anche il corso di Massaggio Sportivo ha il bel suo pubblico.



Chiunque può approcciarsi ad un corso massaggi o è necessaria una preparazione di base?

La nostra proposta formativa per divenire operatori del benessere è aperta a tutti. Non è necessario avere titoli particolari o esperienze precedenti per poter approcciare la disciplina del massaggio. Nei corsi di secondo livello, quali il corso di Tecniche Manuali Avanzate o il secondo livello di Riflessologia Plantare sono richieste conoscenze di base perché alcuni concetti vengono dati per acquisiti.

Cosa diversa per i corsi rivolti alle figure sanitarie che prevedono il rilascio di crediti ECM, per i quali sono richiesti titoli di laurea e qualificazioni specifiche. E’ questo un settore sul quale stiamo lavorando, avendo nel nostro staff le competenze sanitarie, e presto su questo fronte potrebbero esserci piacevoli sorprese.



Per chi voglia intraprendere la professione, quali sono gli sbocchi più immediati e frequenti dei vostri corsisti?

Un massaggiatore qualificato che abbia competenze professionali ha una pluralità di ambiti in cui può essere chiamato ad operare; può lavorare presso centri benessere, palestre, piscine, centri fitness e centri di estetica, spa e in molti contesti del settore turistico per esempio.

Il massaggiatore-operatore del benessere non è una figura sanitaria, e questo lo chiariamo sempre bene ai nostri allievi, con limiti normativi relativi al non sconfinamento in ambito sanitario (niente diagnosi, niente cure o protocolli di riabilitazione, tanto per intenderci), ma l’ambito del cosiddetto “massaggio del benessere”, quindi non terapeutico, è davvero molto ampio e vi sono diverse opportunità.

Il massaggiatore può collaborare con figure sanitarie quali medici e fisioterapisti oppure operare come massaggiatore indipendente aprendo partita IVA. Anche su questi aspetti, deontologici e normativi, cerchiamo sempre di affiancare gli allievi, per far sì che la serietà dei futuri operatori del settore resti alta.