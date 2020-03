Mascherine in arrivo dalla Sardegna: "Erano destinate a privati, per questo sono state sequestrate"

Liguria - In merito al carico di Dispositivi di protezione individuale in arrivo dalla Sardegna, la Regione Liguria precisa che "i Dpi non possono essere acquistate da privati, il container rintracciato in Sardegna era destinato a soggetti privati liguri e quindi, come previsto dal Dpcm del governo, è stato sequestrato dai Nas. I dispositivi di protezione individuale dovevano rimanere sul territorio del sequestro. Tuttavia, grazie alla collaborazione tra istituzioni, Prefetture, Nas e Regioni Sardegna e Liguria, un quantitativo che, ripetiamo, non era del sistema sanitario ligure, è stato destinato alla Liguria".