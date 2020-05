Mascherine, 180mila 'polverizzate' in un giorno. Pronto soccorso? Guai a riaprire

Liguria - “I dati confermano il trend discendente dell'epidemia nella nostra regione ma, nonostante il calo, la sanità ligure si sta organizzando per aumentare le difese per fronteggiare possibili ritorni di fiamma. Aumentano le terapie intensive, aumenteremo i posti letto, e i reparti Covid-19, anche se vengono chiusi, restano a disposizione. Crescono poi i tamponi con l'obbiettivo di arrivare a 100mila al mese”. Così il presidente Toti ha inaugurato la conferenza stampa di stasera. Era reduce da una riunione con la task force anti pandemia. “Assieme ai professori che ci aiutano ad affrontare la Fase 2 – ha detto il gov – abbiamo convenuto che entro la fine della settimana Alisa incontrerà Camere di commercio e categorie economiche per partire con un piano di test e screening sierologici di massa per tutti i lavoratori che vorranno farlo. Attraverso un bando di Alisa, anche le piccole e piccolissime imprese che non hanno un medico dei lavoro, avranno la possibilità di ottenere test per titolari e dipendenti a prezzo convenuto”. Toti ha poi illustrato i suoi programmi in vista della conferenza dei governatori e di quella Stato-Regioni di domani: “Per riaprire non si può aspettare oltre, al governo chiederemo che possano essere stabiliti piani di riapertura differenziati regione per regione”, spiegando che “non da lunedì, ma già dalla settimana prossima” si potrebbero essere novità (“Ma per ora parliamo di ipotesi”) per categorie quali parrucchieri/estetisti, commercio al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande.



La vice presidente Viale, assessore alla sanità, ha toccato il tema dei Pronto soccorsi: “Da più parti ci arriva la richiesta di riaprirli – ha detto -. Forse qualcuno ha dimenticato che c'è in corso una pandemia e che Fase 2 non significa tornare alla situazione di prima. Servono prudenza e cautela, anche nel dibattito. L'ottimismo di questi giorno non deve essere accompagnato dall'ansia della riapertura degli ospedali”. L'assessore alla Protezione civile Giampedrone, infine, ha fatto il punto sulla situazione mascherine: “Oggi è cominciata la distribuzione nelle farmacie liguri delle prime 250mila confezioni da due mascherine fornite gratuitamente dalla Regione. È andato tutto bene, i cittadini si sono comportanti responsabilmente. All'inizio c'è stato un black out al sistema informatico ma in un'ora è stato risolto. Nel corso della giornata sono state già ritirate 90mila confezioni, quindi 180mila mascherine su 500mila totali. Da lunedì 11 maggio saranno distribuite altre 250mila confezioni. Mi sarei aspettato l'inizio della vendita a 50 centesimi, sempre nelle farmacie, delle mascherine messe a disposizione dal governo, ma purtroppo non sta accadendo. Rinnovo quindi la mia preoccupazione rispetto al fatto che la Regione Liguria, terminata nei prossimi giorni la distribuzione complessiva di 3.5 milioni di mascherine, non potrà più tornare sul mercato in quanto il prezzo imposto dal governo obbliga anche noi a non andare più a comprarle in giro per il mondo. Quindi se nei prossimi giorni le mascherine a 50 centesimi non si vedranno sarà un problema. Il prezzo calmierato è una buona idea, ma serve metterla in pratica”.