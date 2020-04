Mascherina mancante? Ecco la mail a cui scrivere

Liguria - Non vi sono arrivate in posta le mascherine chirurgiche della Regione Liguria? Da lunedì – giorno in cui si concluderà la distribuzione da parte di Poste Italiane – sarà possibile segnalare il 'buco' alla mail segnalazionimascherineliguria@gmail.com. Ad annunciarlo stasera in conferenza stampa l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, che ha spiegato come la distribuzione dei presidi – 2 milioni di mascherine in tutto - sia ormai arrivata al 95 per cento. “In seguito alle segnalazioni Poste verificherà se le zone indicate non sono state coperte e provvederà a effettuare le consegne”. Sono 100mila le mascherine messe da parte per rispondere a questa esigenza.



“Martedì prossimo – ha proseguito Giampedrone – comunicheremo dell'ulteriore distribuzione, che partirà il 29 o il 30 aprile e che non sarà a cura di Poste. Useremo come canali le farmacie e quasi sicuramente le edicole. Non escludiamo di poterne inserire altri. Alla fine completeremo un piano di distribuzione da 6 milioni di mascherine totali distribuite dalla Regione a popolazione, ospedali, sviluppo economico e servizi essenziali comunali”. Nel corso di questo weekend arriveranno 500mila mascherine Ffp 2 (parte dell'ordine da 6 milioni di dispositivi sopra menzionato) che sarà distribuito al mondo sanitario e al mondo economico.