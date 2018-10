Marco Rezzano nuovo presidente dell'Enoteca Regionale

Liguria - Nella giornata di ieri a Genova si è riunita l'assemblea dei soci dell'Enoteca Regionale della Liguria per individuare un nuovo presidente.

Da Giugno scorso infatti la carica era vacante e pro tempore la rappresentanza legale era passata al vice, Giancarlo Cassini, dopo che Daniele Montebello, sindaco di Castelnuovo Magra, si era dimesso dall'incarico.

L'Enoteca Regionale è, al momento, l'organo di derivazione regionale per la promozione del comparto vitivinicolo, con una base di associati ampia che accoglie aziende da tutta la Liguria, enti e altre associazioni che gravitano attorno al mondo del vino ligure.

Importante quindi la scelta operata in sede di assemblea, che ha visto premiato l'impegno, che da sempre ha rivolto a questo settore, un personaggio molto noto ai vignaioli: Marco Rezzano.

Imprenditore di se stesso, dinamico, instancabile, sommelier e referente della didattica per AIS, Rezzano ha una profonda conoscenza del territorio ligure e della sua viticoltura, ha esperienza come comunicatore e narratore del vino ma soprattutto ha le idee chiare sul percorso da intraprendere. Così ha dichiarato, nel suo discorso d'insediamento al termine della votazione che ha approvato la sua nomina ad unanimità: "Sarò il presidente dei produttori per una Liguria unitaria, siamo una regione piccola ma con peculiarità interessanti e Ponente e Levante hanno bisogno l'uno dell'altro". Ha poi ringraziato Cassini per il lavoro di riorganizzazione della struttura operata negli ultimi mesi e dell'impostazione di condivisione del lavoro con i consiglieri, le quattro sedi dell'Enoteca e i produttori stessi.

Tanto il lavoro che l'Enoteca porta avanti nel campo della promozione del vino ligure ma tanta la passione di chi opera per realizzarlo.