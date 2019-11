Maltempo in Liguria, Codacons a Toti: "Interventi vanno cantierati subito"

Liguria - Il Codacons apprezza le informazioni rese dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in merito ai dubbi espressi dall’associazione circa gli interventi di messa in sicurezza del territorio previsti dal Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Se il presidente Toti avrà agito prontamente e in modo corretto, saremo i primi a fargli i complimenti a nome di tutti i cittadini, ma resta tuttavia il problema della tempistica circa gli interventi previsti dal Piano – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il provvedimento in questione parla esplicitamente di opere “aventi carattere di urgenza e indifferibilità”, e su tale aspetto sarà ora la magistratura a fare chiarezza e verificare la correttezza dell’operato della Regione”. “Ricordiamo che l’iniziativa del Codacons non ha colore politico, ed è diretta unicamente a dare trasparenza alla pubblica amministrazione e a fornire ai cittadini uno strumento per conoscere cosa è stato effettivamente fatto per mettere in sicurezza il territorio a fronte dello stanziamento di fondi pubblici da parte dello Stato” – conclude Rienzi.