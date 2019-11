Maltempo, Pastorino: "Subito nuovo provvedimento per Genova e Liguria"

Liguria - "Non serve un provvedimento tampone per Genova e per tutta la Liguria. Il governo e la maggioranza devono lavorare a un piano speciale per un territorio che è stato martoriato nell'ultimo anno e mezzo. La messa in sicurezza deve essere subito messa in agenda, non si può attendere un minuto di più. Ed è necessario che la città e l'intera regione non subiscano ulteriori contraccolpi economici". Lo dichiara il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu. "Insomma, bisogna compiere tutti gli sforzi - aggiunge Pastorino - per garantire alle aziende la possibilità di restare sul territorio senza danni. E quindi garantire il livello occupazionale. Su questo tema mi aspetto un comportamento responsabile da parte di tutte le forze politiche, evitando strappi aprioristici".