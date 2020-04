Liguria verso la riapertura di piccoli cantieri, orti e manutenzione spiagge

Liguria - Non solo librerie, cartolibrerie e negozi per neonati che da domani potranno riaprire così come previsto dal Governo, la Regione Liguria infatti si prepara ad estendere ad altre attività un parziale ritorno alla normalità. Nel corso della consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione del coronavirus il presidente Toti ha infatti annunciato di aver inoltrato ai Prefetti un decreto aggiuntivo che prevede anche la riapertura per giardinieri e personale che si occupa di cura di parchi, giardini pubblici e privati (inclusa la manutenzione di campi sportivi) oltre a orti, frutteti, uliveti e vigneti, ovviamente recintati e senza rischio di promiscuità. Come richiesto a gran voce anche dalle associazioni di categoria sarà dato via libera anche alla manutenzione straordinaria di allestimento e manutenzione di stabilimenti balneari e piccoli chioschi in area demaniale. Autorizzazioni in vista anche per piccoli lavori di manutenzione edile (sia pubblica che privata) e darsene che potranno intervenire sui natanti già in banchina. Infine i cantieri navali che potranno provvedere alla consegna delle barche già allestite che dunque necessitano solo delle opere propedeutiche. “Questo – ha spiegato Toti – sblocca attività da decine di migliaia di euro dando la possibilità di consegnare le barche agli armatori. Auspico che i Prefetti individuino regole applicabili in ogni singolo territorio, dando possibilmente anche autorizzazioni sperimentali per individuare buone pratiche da applicare sui posti di lavoro”.

In merito ai dati odierni Toti ha sottolineato: “Il trend dell'epidemia è in calo, questo è direttamente correlato al comportamento dei liguri coerente con le norme e diligente, e di questo ringraziamo tutti. Da tutte le province giungono sostanzialmente notizie che confermano che il piano straordinario per la Pasqua ha sostanzialmente fatto la sua funzione di deterrente. Le infrazioni sono state di bassissima entità, lerpersone non hanno circolato e questo comporterà buoni dati per i giorni venire”.