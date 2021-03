Liguria risale nelle percentuali dei vaccinati, Toti: "Sistema sta funzionando"

Liguria - “Siamo soddisfatti che le misure prese territorrialmente sui distretti Asl1 e 2 stiano dando importanti risultati sul contenimento del virus, questo vuol dire che decadranno le misure restrittive anche se dal punto pratico non cambierà molto con il passaggio da lunedì in zona arancione per tutta la Regione”. Così il presidente Toti nel corso del consueto punto stampa serale sulla diffusione del Covid-19: “Il nostro Rt – ha aggiunto – supera di poco l'1 nonostante non vi sia una pressione particolare, le varianti hanno raggiunto circa il 50% dei casi, la Liguria sta reggendo abbastanza bene”. Toti ha confermato che anche per i prossimi giorni tutte le scuole secondarie proseguiranno con la didattica a distanza al 100%.

Nel corso della conferenza sono stati inoltre illustrati alcuni dati riguardanti i vaccini. Ad oggi infatti le dosi prenotate attraverso i medici di medicina generale sono state 49.089 totali in Liguria.

Di queste 21.460 relative al personale scolastico; 23.764 relative a persone ‘vulnerabili’; 3.865 relativi a personale delle categorie prioritarie (uffici giudiziari, protezione civile, forze dell’ordine, vigili del fuoco).

Inoltre i medici di medicina generale hanno individuato e segnalato alle Asl per effettuare la vaccinazione: 10.381 persone ‘estremamente vulnerabili’, 4.468 persone da vaccinare al domicilio in quanto non deambulanti

La percentuale di cittadini vaccinati in Liguria sul totale della popolazione residente è più alta della media nazionale: le prime dosi somministrate al 7,91% della popolazione ligure (7,22% media italiana) e ciclo completo somministrato al 3,45% della popolazione ligure (3,08% media italiana). “Al di là di qualche sbavatura e polemica eccessiva – ha concluso Toti – il sistema sta funzionando”.