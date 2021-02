Liguria in zona gialla da lunedì

Liguria - Ora è ufficiale: la Liguria torna in zona gialla allo scoccare della mezzanotte tra domenica e lunedì. "Dalle 00h 1' di lunedì la nostra regione tornerà gialla, eccezion fatta per il Ventimigliese e, parzialmente, per il Sanremese": questo l'annuncio dato stasera dal presidente Giovanni Toti aprendo al consueta conferenza stampa a tema Covid-19. Tra le azioni consentite dalla zona gialla, lo spostamento tra comuni di una stessa regione, sempre tuttavia nella fascia 5.00-22.00. E ancora, come spiegato sul sito del governo, in zona gialla è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.

La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Sul sito del governo sono disponibili tutte le risposte su cosa si può e non può fare, a questo link: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638