Liguria in zona gialla: così riaprono bar, ristoranti, mostre e musei

Liguria - Da domani la Liguria tornerà in zona gialla dopo le due settimane in arancione. A partire dalla mezzanotte – nella notte fra domenica e lunedì – sarà declassato il livello di emergenza per il Coronavirus. Resteranno però vietati gli spostamenti fuori regione (tranne che per comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute), e resterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Resteranno chiusi i centri commerciali nei festivi e nei prefestivi.



Per tutti i liguri saranno di nuovo consentiti tutti gli spostamenti all’interno della regione fra le 5 e le 22 mentre saranno possibili visite verso una sola abitazione privata all’interno del territorio regionale, una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 come era stato per le festività natalizie.

La novità principale riguarda invece la riapertura di negozi, centri commerciali nei feriali, bar e ristoranti fino alle 18 nel rispetto del distanziamento. L’asporto sarà consentito fino alle 22 per i ristoranti, mentre non ci saranno restrizioni per le consegne a domicilio.



Via libera anche a musei e mostre nei giorni feriali e in modalità contingentata, mentre le scuole saranno in presenza con materne, elementari e medie, e in dad al 50% le superiori.