Liguria, i campioni promuovono il mare ovunque tranne a Genova

Liguria - Esiti sfavorevoli per i campioni ruotinari relativi ai tratti Molo Faro Verde (Arenzano, Genova), Castello Genovese e Mulino di Crevari, punti di campionamento situati all’interno del comune di Genova. Entro 72 ore, condizioni meteomarine permettendo, verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità.

Ad oggi 11 giugno, sui 380 tratti in cui è stato suddiviso il litorale ligure per la stagione balneare 2020, 374 risultano conformi, quattro non conformi (ai tre sopracitati va aggiunto il punto Spiaggia Ghiaia, nel comune di Santa Margherita Ligure) mentre per due tratti interni al porto di Rapallo vige l’interdizione e il divieto cautelativo di balneazione.



Intanto, da questa settimana Arpal, ha iniziato la campagna di monitoraggio, in 16 punti stabiliti con Decreto Regionale , legata all’Ostreopsis ovata. Si tratta di una microalga (quindi non visibile a occhio nudo) di probabile origine tropicale, individuata in diverse zone del Mediterraneo a partire dalla fine degli anni novanta.

In condizioni persistenti di alte temperature, elevato irraggiamento solare e scarso moto ondoso o riciclo delle acque, si può verificare la cosiddetta fioritura (o bloom) algale. La fioritura è un fenomeno naturale, durante il quale ogni cellula si duplica, aumentando di numero esponenzialmente in breve tempo. Durante la fioritura può, in alcune occasioni molto particolari, rilasciare una tossina identificata come ovatossina (parente della palitossina, ma molto meno pericolosa per la salute umana). La fioritura è una condizione necessaria non sufficiente per il rilascio della ovatossina.



Gli effetti prodotti sull'uomo, causati dall'inalazione dell'aerosol marino, sono temporanei e rapidamente reversibili, e riguardano le prime vie respiratorie; solo talvolta si sono registrati stati febbrili. In caso di insorgenza di aspetti sanitari è opportuno rivolgersi ai presidi medici.

Da giugno a settembre Arpal effettua in Liguria un monitoraggio quindicinale dedicato a quest’alga: i risultati saranno consultabili, appena disponibili, sul sito di Agenzia , insieme alle indicazioni della Regione sul tema Ostreopsis.