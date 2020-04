Liguria chiusa per Pasqua: controlli a tappeto su tutto il territorio

Liguria - "Decresce l'onda dell'epidemia, come diretta conseguenza del rispetto delle misure di isolamento sociale che seguiamo tutti da ormai un mese. Però siamo ancora nel pieno dell'emergenza e per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di controlli per il ponte pasquale che è già scattato nelle scorse ore. I sindaci interdiranno gli spazi che possono essere attrattivi come arenili e cammini e in più ci saranno forze dell'ordine pronte a verificare che nessuno si muova per turismo o per andare nella seconda casa. In pratica è scattato un piano di blindatura della Liguria". Lo ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di fine giornata il presidente della Regione Giovanni Toti, presentando anche la grafica "Chiuso per Pasqua ...ci vediamo presto".



"Continuiamo a fare sacrifici. Siamo al paradosso di dire ai turisti di non venire, ma questo è l'unico modo per combattere questa epidemia. Siamo in sofferenza, ma è obbligatorio attenerci alle regole", ha commentato il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che insieme ai colleghi Marco Bucci, Ilaria Caprioglio e Claudio Scajola ha preso parte nel pomeriggio alla riunione in teleconferenza nel corso della quale i primi cittadini e il governatore hanno predisposto il piano di controllo straordinario del territorio.



L'assessore regionale alla Salute, Sonia Viale, ha annunciato la messa in circolazione delle istruzioni per un utilizzo responsabile e appropriato delle mascherine che arriveranno nelle case dei liguri.

"Sono arrivati i 13 medici volontari della Protezione civile nazionale - ha proseguito - e sono stati destinati in tutte le Asl liguri. C'è da commuoversi nel pensare che hanno lasciato le loro famiglie nella settimana di Pasqua: ci sono persone che vanno in prima linea, sul fronte".



L'ultima parola è spettata all'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone: "Domani partirà la vera e propria distribuzione delle mascherine in collaborazione con Poste italiane. Oggi abbiamo messo in campo una piccola sperimentazione nello spezzino e tutto ha funzionato a dovere: non inseguite i postini - ha detto tra il serio e il faceto Giampedrone - le mascherine arriveranno a tutti, abbiate pazienza. E non dimentichiamo che il distanziamento sociale resta la base per rallentare il contagio. Nei Comuni più piccoli, come annunciato ieri, saranno invece i volontari di Protezione civile a distribuire i dispositivi porta a porta", ha concluso annunciato l'arrivo di altri due milioni di mascherine chirurgiche e mezzo milione di Ffp2, la cui distribuzione sarà valutata in base alle esigenze future del personale medico e della popolazione.