Liguria arancione o rossa? "Domani il confronto"

Liguria - "Ho appena parlato con Ministro della Salute Roberto Speranza, domani ci confronteremo sul posizionamento della Regione Liguria rispetto alle fasce di rischio del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, le misure aggiuntive di contenimento al Covid nel nostro territorio, entreranno in vigore nella giornata di venerdì". Lo annuncia in questi minuti il presidente Giovanni Toti. La Liguria è una delle regioni più difficili da decifrare, con un Rt che non dovrebbe essere ad oggi tra i più alti d'Italia, ma una pressione sugli ospedali invece importante e che ancora oggi è aumentata con 62 nuovi ricoverati che portano il totale dei letti occupati a 1.273, con 77 terapie intensive.

E' soprattutto la zona di Genova a mostrare i dati più allarmanti. Oggi il direttore dell'ISS, Giovanni Rezza, nella consueta conferenza stampa pomeridiana, ha lasciato trapelare che ci potrebbero essere modulazioni delle limitazioni anche all'interno delle stesse aree regionali. Ma per capirlo si dovrà aspettare domani. "Entreranno invece in vigore da domani le normative riguardanti tutto il territorio nazionale, primo tra tutti il divieto di circolazione tra le ore 22 e le 5", conclude Toti.