Liguria Popolare, si prepara per il 2020

Liguria - Oltre 200 persone alla cena degli auguri di Liguria Popolare, organizzata dal presidente di Liguria Popolare Andrea Costa. “È stata un successo – sostiene il consigliere regionale – perché erano presenti tanti amici, amministratori e sindaci”.



Una cena di auguri ma anche di autofinanziamento di questa realtà civica che sta crescendo e prendendo piede in tutta la regione Liguria.



“Nel corso della serata abbiamo fatto il punto su quanto è stato fatto – aggiunge - e abbiamo guardato al futuro parlando delle prossime elezioni regionali che ci vedranno correre con una nostra lista a sostegno della candidatura di Toti”.



“Un’emozione per me essere qui in mezzo a tanti amici che hanno condiviso con me questa esperienza fin dal primo giorno, straordinario vedere che altri amici negli anni si sono aggiunti alla nostra esperienza, se siamo arrivati a questo successo il merito è del grande lavoro di squadra che è stato portato avanti in questi anni da tante persone”.



“Grazie a tutti quanti hanno preso parte all’appuntamento di ieri sera, perché sono il segno che il nostro impegno viene apprezzato – conclude il consigliere regionale Andrea Costa - e grazie a tutte le donne e gli uomini che hanno dato il contributo per far crescere il progetto civico di Liguria Popolare”.