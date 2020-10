Le mense continuano a lavorare, stop alle sale bingo. Domande e risposte sul nuovo Dpcm

Liguria - Le mense e catering su base contrattuale proseguono nel loro lavoro alla luce del nuovo Dpcm, non solo, sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Infine resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Sono solo alcuni dettagli contenuti nelle risposte alle domande contenute nella sezione domande frequenti sul sito della regione Liguria.



Ecco il dettaglio di domande e risposte



1 Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti all’interno dei mercati agroalimentari che sono esclusivamente fruibili dagli addetti ai lavoratori, operatori/fruitori del mercato regolarmente tesserati, e quindi non aperti al pubblico, possono continuare la loro attività?



RISPOSTA: Sì. Tale esercizio di attività si configura con ultimo d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 all’art.1 comma 9 ee) “; continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente” pertanto l’attività è consentita all’orario solito.



2 Con abrogazione dell’Ordinanza n.72/2020 permane il divieto di utilizzo di slot machine e simili installate in bar, tabaccherie ecc..?



RISPOSTA: Sì. Resta in vigore su tutto il territorio nazionale il divieto dettato da ultimo d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 all’art.1 comma 9 l) “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò”, che estende il divieto dell’Ordinanza n.72/2020.



3I ristoranti di alberghi e strutture ricettive o asserviti ad essi attraverso apposita convenzione, ubicati anche al di fuori della struttura, possono fare servizio esclusivamente ai clienti degli alberghi e delle strutture a cui sono convenzionati senza limite di orario?



RISPOSTA: Sì. Per analogia tale esercizio di attività si configura con ultimo d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 all’art.1 comma 9 ee) “; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;” pertanto possono svolgere servizio di ristorazione esclusivamente ai clienti dell’albergo senza limite di orario