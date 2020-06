Lavoratori mense e pulizie alle porte della Regione, confronto con i capigruppo

Liguria - La protesta dei lavoratori delle mense e delle pulizie scolastiche e aziendali stamani è arrivata alle porte del consiglio regionale ligure per chiedere certezze in materia di ammortizzatori sociali e reddito dopo la temperie del Covid-19. Il presidente dell'assemblea Alessandro Piana ha sospeso i lavori per un incontro tra la conferenza dei capigruppo e una delegazione di manifestanti.





"Anche oggi siamo a fianco alle lavoratrici e ai lavoratori delle mense scolastiche/universitarie e degli operatori scolastici liguri, estremamente provati dalla crisi che si è generata con l’emergenza Covid. Stiamo parlando per la stragrande maggioranza di lavoratrici monoreddito, con contratti part-time involontari. Finora ciascuno ha ricevuto 250 euro al mese per 3 mesi, pagati a maggio; e con questi 750€ dovrebbero arrivare fino a settembre. Prospettiva inaccettabile. Sosteniamo la loro proposta di istituire un’indennità di 500 Euro mensili per i prossimi 3 mesi: un supporto in più per un settore veramente stremato e colpevolmente abbandonato, che comprende circa 3000 lavoratori in Liguria".Lo dichiarano il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino e il vicecapogruppo Francesco Battistini, a margine dell’incontro fra i capigruppo e i rappresentanti della categoria avvenuto stamane durante il consiglio regionale.



Per Alice Salvatore (Ilbuonsenso) "è evidente a tutti che questa situazione va risolta ora senza ulteriori giochi allo scaricabarile. Bisogna ridestinare una parte dei fondi europei regionali del FSE già impegnati, così come rende possibile farlo il Decreto Rilancio; oppure rimodulare i fondi non ancora impegnati, e destinarli a questo comparto in emergenza. Nel 2020 scade il settennio di fondi europei cui ha avuto diritto la Regione. Vista la situazione emergenziale si

dovrebbe chiedere più fondi per FSE e nel frattempo anticipare i 4,5 milioni che servono a questi lavoratori e alle loro famiglie, sono circa 500 euro al mese a persona, bisogna farlo anche ricorrendo eventualmente all'indebitamento".



In merito al dibattito inteviene anche il gruppo del Partito democratico in Regione: "Il Gruppo Pd in Regione Liguria esprime solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori delle mense e degli appalti scolastici, che oggi hanno protestato fuori dalla Regione Liguria, ascoltati da una delegazione di consiglieri mentre il Consiglio veniva sospeso. Siamo favorevoli alle richieste che sono state avanzate e cioè alla definizione di un sostegno, al pari di altre categorie colpite dalla crisi generata dall’emergenza Coronavirus. Rimasti privi di reddito con la chiusura delle scuole e privi anche di qualunque forma di indennità, chiedono un sostegno economico fino a settembre, cioè fino alla riapertura delle scuole. Il Gruppo Pd e Linea Condivisa hanno presentato al Consiglio un Ordine del Giorno approvato all’unanimità, in cui si impegnano il presidente e la Giunta affinché chiedano al Governo la prosecuzione del Fis (Fondo d’Integrazione Salariale) per questi lavoratori fino al mese di settembre e di ottenere lo sblocco dei 15 milioni del 2016 giacenti nelle casse della Regione per la cassa integrazione in deroga. Ma alla Giunta si chiede di dare un segnale forte e chiaro con la riprogrammazione o la rimodulazione dei Fondi Comunitari, in particolare del Fondo Sociale Europeo, al fine di utilizzare una quota di queste risorse tale da garantire un effettivo sostegno economico a questo comparto durante la sospensione dei mesi estivi".