Laura Muraglia rappresenta Liguria e Italia a Bruxelles

Liguria - È stato nominato il nuovo dirigente del Settore Affari Europei e Internazionali, responsabile anche dell’ufficio di Regione Liguria a Bruxelles: si tratta di Laura Muraglia, 45 anni.

Prima di questo incarico è stata dirigente presso Arpal, e in precedenza funzionario del dipartimento Ambiente di Regione Liguria. In entrambe le posizioni si è occupata di sviluppo sostenibile e gestione di progetti europei e fondi comunitari.

L’ufficio di Bruxelles è un punto di riferimento per gli uffici regionali, il settore regionale allargato e tutto il territorio per la promozione e lo sviluppo di progetti europei. L’ufficio si occuperà soprattutto del coordinamento dei differenti fondi europei in una strategia comune, in una logica di integrazione che crei maggior valore aggiunto grazie a un loro utilizzo sinergico, supportando il territorio nell’accesso ai finanziamenti.