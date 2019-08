La vespa velutina è tra noi, finita la fase sperimentale

Liguria - E' termina il 31 luglio scorso il progetto pilota europeo Life StopVespa che per 4 anni si è occupato del contenimento della specie aliena invasiva Vespa velutina in Italia. Alla Spezia sono state più di trenta le segnalazioni di avvistamento di questo insetto, pericoloso in particolare per le api comuni. Life StopVespa ha sviluppato una strategia di controllo basata sulla rapida individuazione e neutralizzazione dei nidi di velutina e ha addestrato 80 persone per intervenire in sicurezza. L’attività è stata svolta con squadre di monitoraggio, squadre di neutralizzazione e la collaborazione di nuclei locali di Protezione Civile.

I partner di progetto continueranno ad essere a disposizione per fornire informazioni e supporto, ma dal 1° agosto non potranno più essere effettuati interventi sui nidi. La strategia sviluppata da Life StopVespa è stata condivisa con le competenti autorità regionali e nazionali, in modo da trasferire le conoscenze acquisite per proseguire con competenza ed efficacia le attività di controllo alla velutina. Nella fase di transizione dalla gestione da parte del Progetto Life StopVespa alla gestione da parte delle Regioni, le persone possono segnalare i nidi di vespa velutina, per quanto riguarda la Liguria, alle squadre di Protezione Civile presenti sul loro territorio, all'URP Regione Liguria (800445445; liguriainforma@regione.liguria.it; Piazza De Ferrari 14, 16100 Genova) e agli operatori che sono intervenuti in questi anni.