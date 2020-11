La portavoce di Toti: "Quel tweet una cazzata, abbiamo sbagliato"

Liguria - "Sono la portavoce e responsabile della comunicazione del presidente Toti. E quindi parlo io a nome di tutti. Quelle parole nel tweet sono state un'immensa cazzata. A volte si sbaglia, e abbiamo sbagliato". Così Jessica Nicolini con un post scritto su Facebook dopo un pomeriggio di polemiche per l'ormai arcinoto tweet del gov. "Chiedo scusa a nome di tutto il team social per chi si è sentito offeso - continua -. Ma Giovanni Toti non ha mai pensato quel che il tweet esprime. Il pensiero di Toti è tutto nei messaggi che hanno preceduto e seguito quel messaggio. Ed è molto chiaro. Noi abbiamo sbagliato travisando nella sintesi il significato del pensiero. Beato chi non fa errori nel proprio lavoro. Su chi non vede l'ora di far licenziare qualcuno in un momento come questo o gode sugli errori degli altri preferisco invece non esprimermi. Un grazie invece a chi in queste ore ha capito e ci è stato vicino".