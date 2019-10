La Protezione civile regionale in festa in Piazza De Ferrari

Liguria - Tutto pronto per la grande festa in piazza De Ferrari della protezione civile. Già schierati dalle prime ore della mattina i volontari e i mezzi della nuova colonna mobile finanziata da Regione Liguria.



Durante la festa che andrà avanti tutto il giorno sarà possibile visitare i nuovi mezzi della colonna mobile e parlare con i volontari, tra i 6.000 che compongono il sistema regionale che spiegheranno come funzionano le attività di soccorso e assistenza alla popolazione durante le emergenze.



A tutti i partecipanti verrà distribuita la “Cartina Parlante” che permetterà di identificare i moduli della colonna mobile regionale e conoscere l’attività svolta.



Regione Liguria dedicherà particolare attenzione ai bambini con la predisposizione di percorsi ad hoc: per far loro comprendere il ruolo dei vari organismi impegnati nei soccorsi da quello cinofilo dei Vigili del Fuoco, alle tende di prima assistenza, dall’illustrazione delle tecniche del 118, fino a come parlare in radio in caso di emergenza e alle prove idrante con bersaglio. I bambini che riusciranno a effettuare tutti e sette i percorsi riceveranno un regalo in ricordo.



Alle 15 il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli saluterà i volontari, insieme al presidente Toti, all’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e al sindaco Marco Bucci. E dalle 15.30 distribuzione gratuita della tipica focaccia col formaggio di Recco.