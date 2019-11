La Liguria si prepara a 36 ore di maltempo furioso

Liguria - Maltempo su tutta la regione con l’allerta rossa sul centro – ponente della regione, dalle 24 di oggi venerdì 22 novembre fino alle 24 di domani sabato 23, salvo modifiche. In particolare è prevista allerta arancione sulla costa da Spotorno a Camogli e nell’entroterra dalle 18 alle 24 di oggi, quindi rossa fino alle 24 di domani sabato 23 novembre. A levante allerta gialla fino alle 24 di sabato 23 novembre. Nell’entroterra di levante allerta arancione dalle 18 di oggi alle 15 di sabato.



Il punto sull’arrivo di una nuova ondata di maltempo è stato effettuato questo pomeriggio nella sede della protezione civile regionale alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci, dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, del consigliere comunale delegato alla protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino e dei tecnici di ARPAL.







“Per 24/36 ore ci saranno precipitazioni diffuse e persistenti – ha ribadito Francesca Giannoni, responsabile centro meteo di ARPAL - intervallate da scrosci e da venti forti di burrasca e anche da una mareggiata intensa con onde fino a sei metri. L’equilibrio dei venti e l’intensità più o meno forte dello scirocco definiranno la localizzazione precisa delle precipitazioni che rimarranno più sulla costa se il vento è di scirocco. Solo sabato nel pomeriggio si valuterà la prosecuzione dell’allerta anche domenica. L’intensità dell’evento rimanda a quanto accaduto nel 2016 a Imperia e Savona con allagamenti diffusi nell’albenganese e nella zona delle bormide”.







“Si tratta di un evento di particolare importanza e intensità – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Si prevedono 24 - 36 ore di piogge ininterrotte, con vento forte e fenomeni violenti. Un fenomeno che ci preoccupa e non va preso sottogamba. Sarà interessato tutto il ponente, fino a Genova, dalle prime ore di domattina”. Il presidente Toti ha ricordato che “tutto ciò avviene su un territorio decisamente provato dalle precipitazioni: 1400 millimetri di pioggia già caduti a novembre su una media annuale di 1700 millimetri, tenendo conto che i fenomeni si verificano su un suolo molto secco”.



Anche oggi alcune frane hanno causato sfollati a Nervi, secondo fenomeni quasi quotidiani su un territorio ormai saturo.







E per la nuova allerta è prevista l’apertura non stop della sala di protezione civile regionale, dei centri operativi comunali e l’annullamento degli eventi previsti a Palazzo Ducale. Allertati già i volontari e le colonne mobili.



Il presidente di Regione ha invitato tutti i cittadini a tenersi informati attraverso i siti istituzionali prima di effettuare spostamenti e ha raccomandato di fare attenzione ai corsi d’acqua.







Il sindaco di Genova Marco Bucci ha comunicato che “tutte le procedure per l’allerta rossa sono state messe in funzione: il Centro operativo Comunale è già aperto, soprattutto le scuole domani saranno chiuse e gli eventi previsti cancellati. Previste 42 pattuglie di polizia locale e 10 pattuglie di protezione civile per avere un controllo capillare della situazione frane”. “Abbiamo un nuovo sistema con centraline per monitorare i rivi in tempo reale – ha detto Bucci – Nel momento in cui si verificassero situazioni rischiose, inizieremo chiudendo le strade e a quel punto inviteremo i cittadini a rimanere a casa”.







FERROVIE



Trenitalia e RFI hanno comunicato che i punti più sensibili della rete regionale verranno presidiati da oltre 150 tecnici per individuare tempestivamente gli eventuali problemi e intervenire. La mobilità sarà comunque garantita dai servizi sostitutivi in caso di interruzioni alla linea.

La velocità fra Genova e Acqui Terme sarà ridotta a 30 km orari per precauzione, con allungamento dei tempi di percorrenza di circa un'ora.

I servizi ferroviari potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo.

Sono previsti bus nelle stazioni di Genova, Imperia, Savona La Spezia, Acqui, per l’eventuale attivazione di servizi sostitutivi, in base all'evolversi delle condizioni metereologiche.

Altri bus fuori regione, pronti a Torino e a Milano, potranno servire le linee di collegamento con Genova. Prima di mettersi in viaggio è consigliato contattare il numero 892021, consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it o seguire i canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it; @lefrecce. È possibile ricevere informazioni in tempo reale sul proprio treno e sulla circolazione ferrovia registrandosi al servizio smart caring tramite app Trenitalia.