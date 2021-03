La Liguria resta arancione, scuole ancora in didattica a distanza

Liguria - La Liguria resta zona arancione. Il presidente Toti ha firmato una nuova ordinanza che proroga la colorazione arancio fino al 31 marzo compreso. Dal 22 marzo al 31 marzo 2021, quindi, gli studenti delle scuole superiori, statali e paritarie, e degli istituti di formazione professionale (leFP) proseguiranno le lezioni nella modalità della didattica a distanza al 100%.



Il resto delle regole:



- 'coprifuoco' dalle 22.00 alle 5.00



- spostamenti consentiti all'interno del proprio comune. E' altresì consentito, ai residenti nei comuni sotto i 5mila abitanti, spostarsi in un raggio di 30 km senza tuttavia poter andare nei capoluoghi di provincia. Consentite visite a una sola abitazione privata, una volta al giorno, nel territorio comunale (per un massimo di due persone alla volta accompagnate da figli minori di 14 anni o disabili/non autosufficienti conviventi)



- chiusi bar e ristoranti; consentito l'asporto fino alle 18 per bar ed esercizi senza cucina, fino alle 22 per i ristoranti; consegne a domicilio senza restrizioni.



- chiusi centri commerciali nei prefestivi e nei festivi (tranne per negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole all'interno dei centri commerciali stessi)



- aperti negozi e centri commerciali nei feriali