La Comunità islamica dona 4.600 euro al Gaslini

Contagi e vittime sono in calo da tempo in Italia e i numeri del Covid sono quelli che si registravano a febbraio nei primissimi giorni della futura pandemia. Voi quali sensazioni avete oggi?

Sono ancora decisamente preoccupato/a. Il virus circola tuttora e questo significa che la nostra battaglia non è ancora vinta.

Non è un pensiero che mi affligge. Continuo ad usare tutte le precauzioni del caso, mascherine e gel, ma non vivo con il timore h24.

Credo che non ci sia più nulla di cui preoccuparsi e che le limitazioni con cui ancora conviviamo siano ormai esagerate rispetto al contesto.