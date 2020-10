L'appello di Toti: "Non affollate gli ospedali, confrontatevi con i medici di famiglia"

Liguria - "Abbiamo chiesto uno sforzo enorme al settore sanitario, me ne scuso e me ne assumo la responsabilità. Stiamo lavorando per portare a 2mila posti letto in Liguria". Lo ha detto questo pomeriggio nel corso di una diretta social il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per un aggiornamento sul Covid-19 prima delle novità che potrebbero emergere dalla conferenza Stato regioni delle prossime ore.

Toti ha fatto anche appello a non congestionare i pronto soccorso aggiungendo anche un punto sull'epidemia: "Prima di dirigervi in ospedale chiamate il medico di famiglia. Quest'ondata di epidemia è diversa. Il numero delle terapie intensive è molto basso e la vera fortuna sono un numero inferiore di decessi. Abbiamo imparato il dosaggio dei farmaci e i medici di famiglia hanno anche un numero di telefono dedicato per confrontarsi".



"Arrivano gli appelli al lockdown in tanti sono spaventati: ci sono situazioni divergenti - ha aggiunto -. C'è chi dice che una chiusura totale potrebbe fermare la curva dei contagi, è vero, ma economicamente non è sostenibile. E se chiudessimo tutto si ritornerebbe daccapo. Non c'è una formula magica. Dobbiamo consentire al paese di continuare a vivere, a curare tutti i pazienti. Un esercizio sottile di equilibrio. Servono piccoli colpi di timone. Servono grande prudenza e determinazione da parte di tutti. Poco fa ho sentito Boccia e Bonaccini, il governo e qualche decisione in più andrà presa. Abbiamo chiesto la semplificazione del tracciamento e ne parleremo tra oggi e domani".