L'Università di Genova sospende l'obbligo di frequenza

Liguria - Sospensione dell'obbligo di frequenza, limitazione degli assembramenti dove possibile e nuove forme di didattica legate all'uso di strumenti web. Sono gli accorgimenti messi a punto dall'Università di Genova per fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'ateneo si prepara alle due possibili eventualità: il protrarsi della sospensione delle lezioni o la loro ripresa. "Ci stiamo preparando a un utilizzo massiccio della didattica on line o dell'e-learning in varie modalità - ha detto il rettore Paolo Comanducci -, dallo streaming alla registrazione delle lezioni in remoto, all'utilizzo di aule web.



Questo lo faremo in modo più massiccio se ci sarà una proroga dell'ordinanza regionale o delle misure nazionali, e in maniera facoltativa, ma favorita dall'ateneo, nel caso in cui si riprendano le lezioni". Questo per tenere basse le probabilità di contagio. Il rettore ha aggiunto: "Il disinfettante non si trova più per cui ho dato indicazione ai dipartimenti di farmacia e chimica di produrlo a uso interno".



La circolare e le indicazioni diramate dall'Università di Genova

Indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche a partire dal 2 marzo e fino al 15 marzo 2020



Nell'attesa di eventuali nuovi provvedimenti ministeriali successivi al Decreto del Presidente del Consiglio del 25 febbraio 2020, nonché di eventuali nuove disposizioni di Regione Liguria, l'Università di Genova ha elaborato un piano di azione straordinario per la didattica, per garantire piena regolarità alla prosecuzione dell’anno accademico 2019-2020, anche nel caso che nuovi provvedimenti di sospensione delle attività didattiche dovessero intervenire nelle prossime ore. L'Ateneo provvederà ad eventuali note integrative qualora si rendessero necessarie sulla base di tali provvedimenti.





IN CASO DI PROLUNGAMENTO DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE





PER DOCENTI E STUDENTI

Nel caso in cui la sospensione di tutte le attività formative dovesse essere prolungata, secondo le modalità ed eventualmente nelle sedi che verranno definite dagli organi competenti, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli interessi degli studenti contemperandoli con il regolare funzionamento delle attività didattiche, si stabilisce quanto segue, in relazione alle attività didattiche nei Corsi di studio e nei contesti di apprendimento permanente:



LEZIONI ED ESAMI

Restano sospese: tutte le attività didattiche in presenza, compresi tirocini anche esterni, inclusi quelli degli studenti delle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico delle professioni sanitarie; attività didattiche frontali destinate ai dottorandi; attività didattiche frontali destinate agli specializzandi; attività didattiche per i tesisti.

Le lezioni, gli esami orali e gli esami di laurea potranno essere svolti in modalità a distanza che garantiscano il rispetto della pubblicità delle sedute di esame, tramite videoconferenze o attività da realizzarsi nella piattaforma online Aulaweb, secondo le modalità che saranno comunicate dalle singole strutture e dai singoli docenti ai propri studenti.

Gli esami scritti saranno ricalendarizzati secondo modalità che verranno comunicate appena possibile dalle singole strutture e dai singoli docenti ai propri studenti.



RICEVIMENTO STUDENTI

Il ricevimento in presenza da parte dei docenti ai propri studenti potrà svolgersi solo su appuntamento individuale, in modo da evitare affollamenti.



SEGRETERIE STUDENTI

Gli uffici garantiscono l'ordinaria funzionalità, ma si invitano gli studenti a utilizzare prioritariamente i servizi a distanza.



AULE STUDIO, BIBLIOTECHE E MUSEI UNIVERSITARI

Rimangono chiuse le aule studio di tutte le sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti, inclusi gli spazi interni alle Biblioteche.

I servizi di apertura al pubblico delle biblioteche e dei musei universitari sono sospesi.



PER GLI SPECIALIZZANDI DELL'AREA MEDICO-SANITARIA

L'attività svolta da specializzandi delle discipline medico-chirurgiche non è sospesa.



PER I DOTTORANDI, BORSISTI, ASSEGNISTI

Le attività formative sono sospese, proseguono quelle di ricerca, avendo cura di evitare situazioni di sovraffollamento degli spazi utilizzati.



TIROCINI CURRICULARI e 150/200 ORE

I tirocini curriculari svolti all'interno o all'esterno degli spazi dell’Università sono sospesi, incluse le 150/200 ore.



VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi di istruzione (ovvero le missioni con finalità formative) sono sospesi sia sul territorio nazionale che estero.



MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti in entrata e uscita per mobilità internazionale nelle prossime settimane devono contattare i seguenti Uffici per ulteriori informazioni



- Studenti Erasmus: coopint@unige.it

- Studenti Cinda e Studenti Internazionali in arrivo: sass@unige.it

- Studenti Altre Mobilità: relint@unige.it



PER LE STRUTTURE



CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, DI SCUOLA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI CORSO DI STUDIO

Possono essere tenuti, valutando eventualmente modalità telematiche di svolgimento. Sarà da ritenersi giustificata l'assenza dei rappresentanti degli studenti nelle riunioni di Consigli e Commissioni.



EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP, ETC.

Sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative di carattere culturale, scientifico e formativo, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico. Non sono sospesi i seminari di ricerca se coinvolgono piccoli gruppi e non sono aperti al pubblico.



CONCORSI

Sono sospesi tutti i concorsi pubblici tranne quelli relativi alle professioni sanitarie. Eventuali colloqui per altre procedure comparative potranno essere svolti in modalità di videoconferenza.



MISSIONI

Sono sospese le missioni del personale universitario verso località ricomprese nei territori manifestamente interessati dal contagio. Più in generale, si invita il personale a recarsi in missione solo se strettamente necessario e si sollecitano i responsabili delle Strutture a prestare particolare attenzione nel rilascio delle relative autorizzazioni. Verificare il sito MAECI http://www.viaggiaresicuri.it/





IN CASO DI CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE





PER DOCENTI E STUDENTI

Nel caso in cui la sospensione delle attività formative dovesse cessare, sempre tenuto conto della necessità di salvaguardare gli interessi degli studenti contemperandoli con il regolare funzionamento delle attività didattiche, si stabilisce quanto segue, in relazione alle attività didattiche nei Corsi di studio e nei contesti di apprendimento permanente:



LEZIONI ED ESAMI

Le attività formative verranno riprese. L'Ateneo, anche in questo caso e nell'intento di evitare situazioni di sovraffollamento degli spazi destinati alle lezioni, incoraggia i docenti a sfruttare, almeno per il periodo compreso tra il 2 e il 15 marzo 2020, la possibilità offerta dal DPCM del 25/02/2020 per l'attivazione di modalità di erogazione delle attività didattiche online. In questo caso, sarà compito del docente avvisare capillarmente, con la massima tempestività e in tempo utile i propri studenti.

Le lezioni, gli esami orali e gli esami di laurea potranno quindi essere svolti in modalità a distanza che garantiscano il rispetto della pubblicità delle sedute di esame, tramite videoconferenze o attività da realizzarsi nella piattaforma online Aulaweb, secondo le modalità che saranno comunicate dalle singole strutture e dai singoli docenti ai propri studenti. Si invitano gli studenti a verificare tempestivamente avvisi e comunicazioni attraverso la piattaforma Aulaweb (https://2019.aulaweb.unige.it/).

L'Ateneo mette a questo scopo a disposizione materiali di autoformazione e supporto tecnico dedicato per i propri docenti (casella dedicata: assistenza@unige.it).

Gli esami orali e gli esami di laurea potranno altresì essere svolti in presenza adottando da parte dei Dipartimenti, pur nel rispetto della pubblicità delle sedute di esame, ogni misura idonea a limitare il numero dei soggetti presenti al fine di evitare il sovraffollamento dei locali. Alle sedute degli esami di laurea avranno accesso i singoli laureandi, per ognuno dei quali sarà consentita la presenza in aula di un numero massimo di due accompagnatori.

Gli esami scritti potranno essere recuperati con accorgimenti che evitino l'affollamento delle aule, secondo modalità che verranno comunicate appena possibile dalle singole strutture.

Sempre nel rispetto degli accorgimenti di cui sopra, saranno riprese le attività didattiche frontali destinate ai dottorandi, le attività didattiche frontali destinate agli specializzandi, le attività didattiche per i tesisti.

Per quanto attiene agli obblighi di frequenza stabiliti dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio dell'Università di Genova, questi sono sospesi fino al 15 marzo 2020. Gli obblighi di frequenza stabiliti da norma nazionale o europea (quali ad esempio stabiliti per gli studenti dei corsi di studio in Medicina, Ostetricia e Scienze infermieristiche) seguiranno le indicazioni del DPCM del 25 febbraio 2020.

Saranno ripresi, previo accordi con gli enti ospitanti, i tirocini anche esterni, inclusi quelli degli studenti delle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico delle professioni sanitarie.



RICEVIMENTO STUDENTI

Il ricevimento in presenza da parte dei docenti ai propri studenti potrà svolgersi solo su appuntamento individuale, in modo da evitare affollamenti.



SEGRETERIE STUDENTI

Gli uffici garantiscono l'ordinaria funzionalità, ma si invitano gli studenti a utilizzare prioritariamente i servizi a distanza.

prioritariamente i servizi a distanza.



AULE STUDIO, BIBLIOTECHE E MUSEI UNIVERSITARI

Saranno riaperte le aule studio di tutte le sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti, inclusi gli spazi interni alle Biblioteche. Sarà attivo il servizio di prestito.

I servizi di apertura al pubblico delle biblioteche e dei musei universitari sono ripristinati.



PER GLI SPECIALIZZANDI DELL'AREA MEDICO-SANITARIA

Continua l'attività svolta da specializzandi delle discipline medico-chirurgiche.



PER I DOTTORANDI, BORSISTI, ASSEGNISTI

Proseguono regolarmente le attività di ricerca, avendo cura di evitare situazioni di sovraffollamento degli spazi utilizzati.



MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti in entrata e uscita per mobilità internazionale nelle prossime settimane devono contattare i seguenti Uffici per ulteriori informazioni



PER LE STRUTTURE



CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, DI SCUOLA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI CORSO DI STUDIO

Possono essere tenuti, valutando eventualmente modalità telematiche di svolgimento.



EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP, ETC.

Sono permesse tutte le manifestazioni o iniziative di carattere culturale, scientifico e formativo, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, avendo cura ove possibile di evitare sovraffollamenti.



CONCORSI

Verranno ripresi tutti i concorsi pubblici.



MISSIONI

Sono sospese le missioni del personale universitario verso località ricomprese nei territori manifestamente interessati dal contagio. Più in generale, si invita il personale a recarsi in missione solo se strettamente necessario e si sollecitano i responsabili delle Strutture a prestare particolare attenzione nel rilascio delle relative autorizzazioni. Verificare il sito MAECI http://www.viaggiaresicuri.it/