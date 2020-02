L'Enoteca regionale porta i vini liguria al Festival di Sanremo

Liguria - Venerdì nella sala del Palafiori dedicata a Ivan Graziani, si terrà una degustazione guidata di vini liguri a cura di Marco Rezzano, presidente di Enoteca Regionale della Liguria, insieme al Consorzio per la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P Riviera Ligure che nell’occasione farà degustare ai presenti pane e olio. Un’opprortunità unica per conoscere alcuni vini e oli liguri rappresentativi della Regione.

Continuano invece gli “aperitivi liguri”, in programma a Casa Sanremo dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 18.30.00 alle 19.30, tutti i giorni fino a fine Festival (8 febbraio), con Enoteca Regionale della Liguria e i sommelier Fisar sempre pronti a far conoscere le eccellenze vitivinicole regionali. Il tutto nel suggestivo Spazio Liguria allestito all’interno di un ambiente immersivo dove, su grandi schermi, scorrono senza sosta le immagini evocative di vigneti e oliveti regionali, per un assaggio atutto tondo di una Liguria speciale.