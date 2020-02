L'Acquario di Genova riapre al pubblico. Costa: "Oggi l'emergenza è non far collassare l'economia"

Liguria - Da oggi a Genova riaprono al pubblico l'Acquario, la Biosfera e il Bigo, dopo la chiusura provocata dall'emergenza coronavirus. Lo annuncia Costa Edutainment ribadendo che nei giorni di chiusura l'azienda ha effettuato una sanificazione di tutti gli spazi. Per la riapertura, Costa Edutainment metterà a disposizione del pubblico dispenser con gel disinfettante lungo tutto il percorso espositivo, invitando i visitatori a seguire tutte le precauzioni e le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

"Domenica scorsa ho aderito all'invito contenuto nell' ordinanza della Regione - dice Giuseppe Costa Presidente e Ad di Costa Edutainment - rispondendo a quella che ho ritenuto fosse l'emergenza del momento. Confrontandomi con i colleghi dei principali musei italiani, che non hanno mai chiuso, ascoltando epidemiologi e raccogliendo l'invito di molti rappresentanti della sanità e dell'imprenditoria, ritengo che oggi l'emergenza sia non far collassare il sistema economico e di far ripartire le attività".